Hamburg

Behörde warnt nach Stürmen weiter vor Betreten der Wälder

24.02.2022, 12:31 Uhr | dpa

Angesichts schwerer Sturmschäden warnt die Hamburger Umweltbehörde weiter vor dem Betreten von Wäldern, Parks und anderen baumbestandenen Flächen. Es bestehe eine große Unfallgefahr durch Ast-Abbrüche und umstürzende Bäume, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Insbesondere Fichten und Kiefern seien betroffen, da sie nicht tief wurzelten und der durch den tagelangen Regen aufgeweichte Boden nicht ausreichend trage. Oft stürzen vom Sturm vorgeschädigte Bäume auch ganz ohne Wind, nur aufgrund des Eigengewichtes auf Wald- und Gehwege, hieß es.

Zwar sei das genaue Ausmaß der Schäden durch die Stürme in dieser und der vergangenen Woche noch nicht bekannt. Erste grobe Schätzungen der Revierförstereien bezifferten den möglichen Schaden jedoch auf bis zu 10.000 Festmeter Schadholz. Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten liefen bereits, bis alle Waldwege geräumt seien, werde es aber noch weit in den März hinein dauern, so die Behörde.