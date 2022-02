Hamburg

Mit Eisenstange auf Kopf geschlagen: Zwei Männer vor Gericht

25.02.2022, 12:55 Uhr | dpa

Knapp ein Jahr nach einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung in Hamburg-Veddel hat am Landgericht ein Prozess gegen zwei Männer begonnen. Die Staatsanwältin warf den 29 und 30 Jahre alten Beschuldigten am Freitag versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen einen anderen Mann mit einer Eisenstange lebensgefährlich verletzt haben. Der nach Polizeiangaben damals 38 Jahre alte Mann erlitt ein offenes Schädel-Hirntrauma.

An der Auseinandersetzung am 12. März vergangenen Jahres sollen nach Angaben eines Gerichtssprechers zwei rivalisierende Gruppen von jeweils fünf bis sieben Personen beteiligt gewesen sein. Was den Streit auslöste, ist unklar. Zunächst soll der 38-Jährige selbst versucht haben, einen der Angeklagten mit der Eisenstange zu verletzen. Er sei jedoch zu Boden gebracht worden und habe angefangen, seinen Kontrahenten zu beleidigen.

Daraufhin sollen die Angeklagten nach einem spontan gefassten gemeinsamen Tatplan auf den 38-Jährigen losgegangen sein. Der 29-Jährige soll ihm mit der Eisenstange wuchtige Schläge gegen den Kopf versetzt haben. Den verletzten Mann hätten sie am Boden liegend zurückgelassen. Wenig später erschien der 38-Jährige mit einem Begleiter stark blutend auf einem Polizeikommissariat. Er wurde durch eine Notoperation gerettet.