Hamburg

Haratischwilis "Das mangelnde Licht" am Thalia Theater

26.02.2022, 01:36 Uhr | dpa

Erfolgsautorin Nino Haratischwili erzählt in ihrem neuen Roman "Das mangelnde Licht" von Frauenfreundschaft und Erinnerungen an politisch unruhige Zeiten in Georgien. Die Bühnenfassung des Romans feiert an diesem Samstag (19.00 Uhr) seine Uraufführung am Hamburger Thalia Theater. Regie führt erneut Hausregisseurin Jette Steckel, die bereits die beiden anderen Romane der Autorin - "Das achte Leben (Für Brilka)" und "Die Katze und der General" - auf die Bühne des Thalia Theaters gebracht hat. Zum Ensemble gehören die Schauspielerinnen Fritzi Haberlandt, Maja Schöne, Lisa Hagmeister, Barbara Nüsse und Karin Neuhäuser.