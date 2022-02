Hamburg

Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg ab

28.02.2022, 17:30 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird am Mittwoch in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung zum Angriff Russlands auf die Ukraine abgeben. Titel der Regierungserklärung sei "Krieg in der Ukraine und Folgen für Hamburg", teilte die Bürgerschaftskanzlei am Montag mit. Beginn der Bürgerschaftssitzung, die auch im Netz übertragen wird, ist um 13.30 Uhr.