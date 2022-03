Hamburg

HSV will gegen Karlsruher SC ins Pokal-Halbfinale

02.03.2022, 01:31 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will zum 16. Mal in der DFB-Pokalgeschichte ins Halbfinale einziehen. Dafür müssen die Norddeutschen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Viertelfinale den Zweitliga-Rivalen Karlsruher SC bezwingen. Zur Partie im Volksparkstadion sind 25 000 Zuschauer zugelassen. Zuletzt erreichte die Mannschaft von Trainer Tim Walter vor drei Jahren die Vorschlussrunde.

Die beiden Zweitligisten standen sich im DFB-Pokal schon fünfmal gegenüber. Davon gewannen die Badener vier Partien. In der gemeinsamen Zweitliga-Geschichte haben die Hamburger die Nase vorn mit drei Siegen und zwei Unentschieden. "Der KSC ist ein unangenehmer Gegner", sagte HSV-Mittelfeldspieler Jonas Meffert. "Die Mannschaft ist immer für ein oder zwei Tore gut."