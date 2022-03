Hamburg

Unfall in Hamburger Autowerkstatt: Lebensgefährlich verletzt

02.03.2022, 14:03 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in einer Autowerkstatt in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Mann am Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Der Betreiber sei von einer absackenden Hebebühne getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.