Betriebsgründungen in Hamburg 2021 auf 13-Jahres-Rekord

02.03.2022, 15:02 Uhr | dpa

In Hamburg sind im zweiten Corona-Jahr soviele Betriebe gegründet worden wie seit 2008 nicht mehr. Insgesamt gab es 5107 Betriebsgründungen, 14,3 Prozent mehr als 2020, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. "Mitursächlich für den Anstieg dürften Nachholeffekte sein, nachdem die durch die Corona-Pandemie verursachten Einschränkungen immer weiter zurückgenommen wurden." So sei auch die Zahl der Betriebsaufgaben 2021 gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent gestiegen.

Gleichwohl überstieg die Zahl der Betriebsgründungen die Betriebsaufgaben den Angaben nach um mehr als 3000. Mehr als 70 Prozent aller Gewerbeanmeldungen wurden in der Rechtsform eines Einzelunternehmens getätigt, zu gut einem Drittel von Frauen.