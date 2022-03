Krieg in der Ukraine

Tausende ziehen bei Friedensdemo durch Hamburg

03.03.2022, 13:19 Uhr | dpa

Demonstranten halten bei der Kundgebung in Hamburg Schilder in die Luft: Die Organisation Fridays for Future geht weltweit auf die Straße, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)