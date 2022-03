In der Nähe des Tatorts

Opfer sieht mutmaßlichen Täter nach Messerattacke

06.03.2022, 13:52 Uhr | dpa, fas

Polizisten stehen am Tatort vor dem Phönix-Center in Harburg (Archivbild): Bei der Tat hatte der Angreifer überwiegend die gleiche Kleidung getragen. (Quelle: Andre Lenthe/imago images)

Vor knapp einem Monat war an einem Hamburger Einkaufszentrum ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Nun hat das Opfer den mutmaßlichen Angreifer wiedererkannt – im gleichen Einkaufszentrum.

Nach einer Messerattacke auf einen 22-Jährigen in Hamburg im Februar, hat die Polizei einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen. Der junge Mann entdeckte am Samstag den mutmaßlichen Täter im "Phönix-Center" in Harburg und verständigte die Beamten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf sichergestelltem Videomaterial vom Tattag habe der Tatverdächtige die überwiegend gleiche Kleidung wie bei seiner Festnahme getragen, hieß es.

Bei der Tat am 12. Februar war der 22-Jährige lebensgefährlich verletzt von Passanten am gleichen Einkaufszentrum in Harburg gefunden worden. Er war mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Hintergründe zum Motiv waren zunächst nicht bekannt.