Hamburg

Hamburg sucht Tierpaten für Hunde und Katzen von Ukrainern

08.03.2022, 15:19 Uhr | dpa

Ukrainischen Flüchtlingen mit Haustieren soll in Hamburg mit Tierpatenschaften geholfen werden. Laut Gesetz dürften Menschen mit Hunden und Katzen nicht in jeder Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Das sei eine sehr schwierige Situation für geflüchtete Tierhalter. "Wir haben aber gemeinsam mit dem ukrainischen Hilfsverein eine gute Lösung gefunden. Der vermittelt Tierpatenschaften für die Zeit, in der man in so einer Unterbringung sein muss", sagte die Senatorin. Wenn die Schutzsuchenden in abgeschlossene Wohnungen kämen, sei auch die Mitnahme von Tieren einfacher.

Die Bezirksämter sowie die Justiz- und Verbraucherschutzbehörde arbeiteten daran, das deutsche und europäische Recht mit der Praxis, die sich für die Menschen aus Krieg und Vertreibung ergebe, in Einklang zu bringen, erklärte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Damit bezog er sich auch auf die in der EU vorgeschriebene Tollwut-Impfung und Ausweispflicht für Tiere. Es gehe in der Tat um ein großes Thema für viele vertriebene Menschen. "Wir finden Lösungen", versprach Schweitzer. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hatte am Montag den Senat aufgefordert, ukrainische Geflüchtete möglichst zusammen mit ihren Heimtieren in Unterkünften unterzubringen.