Hamburg

Lufthansa Technik: Servicestopp für russische Gesellschaften

09.03.2022, 13:35 Uhr | dpa

Die Wartungstochter der Lufthansa hat mit dem Beginn der Sanktionen umgehend sämtliche Dienstleistungen für russische Kunden eingestellt. Das sagte der Vorstandschef der Lufthansa Technik, Johannes Bußmann, am Mittwoch bei der Präsentation der Jahreszahlen in Hamburg. Im Moment habe Lufthansa Technik Verträge mit rund einem Dutzend Fluggesellschaften in Russland. Der Servicestopp für diese Kunden betreffe rund 400 Flugzeuge und bedeute einen Umsatzausfall von rund 240 Millionen Euro.