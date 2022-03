"Fenster und Türen schließen"

Lagerhalle in Billbrook brennt – Feuerwehr warnt vor Rauchentwicklung

09.03.2022, 20:12 Uhr | t-online, gda

Brand in Billbrook: Die Flammen sorgen für eine starke Rauchentwicklung, vor der die Feuerwehr warnt. (Quelle: HamburgNews)

Ein Brand in Hamburg-Billbrook sorgt derzeit für starke Rauchschwaden über dem Stadtzentrum. Dort steht eine Lagerhalle in Brand. Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung.

In einem Industriegebiet in Billbrook sind rund 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie mehrerer Freiwilliger Feuerwehren aus Hamburg mit zwei Drehleitern im Großeinsatz, berichtet ein Feuerwehrsprecher gegenüber t-online. Dort brennt eine Lagerhalle, der Rauch zieht weit über das Stadtgebiet.



Nach Angaben der Feuerwehr brenne dort ein 40 mal 60 Meter großes Gebäude auf dem Gelände eines Abfallverwertungsbetriebes, in dem Verpackungs- und Isoliermaterial gelagert wird, so der Sprecher. Das Feuer war von einer Brandmeldeanlage um 15.08 Uhr gemeldet worden.

Feuer in Hamburg: Warn-App Nina weist auf Rauch hin

Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung auch über die Warn-App Nina vor einer Rauchwolke, die nun in Richtung Nordwesten über Hamm in Richtung Außenalster zieht. Die Einsatzkräfte raten, das Gebiet Liebigstraße in Billbrook weiträumig zu umfahren und auch Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungsanlagen abzuschalten.

Die Rauchentwicklung nehme zwar ab, Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden, erklärte der Feuerwehrsprecher auf Anfrage.