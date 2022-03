Nach öffentlicher Fahndung

Johannes A. aus Hamburg ist wieder aufgetaucht

11.03.2022, 13:49 Uhr | t-online, EP

In Hamburg hat die Polizei nach einem 34-jährigen Mann gesucht. Er wollte sich mit seiner Lebensgefährtin treffen, dann fehlt von ihm jede Spur. Nun wurde der Vermisste gefunden.

Nach der öffentlichen Fahndung nach Johannes A. aus Hamburg ist der Gesuchte gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Er wurde im Bereich Cuxhaven angetroffen, heißt es in einer Pressemeldung.

Der 34-Jährige hätte sich mit seiner Lebensgefährtin am 8. März treffen wollen, sei jedoch am Treffpunkt in der Richeystraße niemals aufgetaucht, so die Polizei.

Zuvor hatte sich Johannes A. noch kurz vor dem Treffen aus Nähe der Außenalster gemeldet. Er teilte mit, dass er sich verspäten würde. Danach habe sich laut Polizei die Spur verloren. Sämtliche Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei konnten zunächst nicht zum Aufenthaltsortes des Mannes führen.