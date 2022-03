Starke Rauchentwicklung

Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus

11.03.2022, 09:35 Uhr | t-online, EP

Rauch eines Feuers hat in Hamburg mehrere Menschen in einem Haus eingeschlossen. Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter und einem Trupp für die Menschenrettung anrücken. Mehrere Bewohner wurden verletzt.

"Feuer mit Menschenleben in Gefahr" lautete das Stichwort der Retter, als am Donnerstagabend mehrere Anrufer einen Brand in einem Wohnhaus in Hamburg-Wilhelmsburg meldeten. Nach Angaben der Zeugen konnten mehrere Bewohner das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht verlassen.

Qualm steigt aus den Fenstern des Wohnhauses auf: Mehrere Bewohner mussten aus den oberen Etagen befreit werden. (Quelle: Hamburg News)



Beim Eintreffen der Feuerwehr machten Bewohner im zweiten und dritten Geschoss auf sich aufmerksam. Durch das stark verqualmte Treppenhaus musste sich ein Menschenrettungstrupp den Weg zu den Bewohnern bahnen. Gleichzeitig wurde die Rettung über eine Drehleiter eingeleitet. Darüber konnten zwei Personen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Insgesamt mussten drei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Nach etwa einer halben Stunde konnte die Feuerwehr vermelden, dass der Brand gelöscht ist. Auch die anliegenden Wohnungen wurden kontrolliert und belüftet. 45 Kräfte waren im Einsatz. Nun hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.