Im Besitz von schwerreicher Erbin

Millionen-Jacht "Kaos" im Hamburger Hafen gesichtet

14.03.2022, 20:09 Uhr | pb, t-online

Besucher des Hamburger Hafens staunen in diesen Tagen nicht schlecht: Hier hat eine der teuersten Jachten der Welt angedockt. Die Besitzerin der "Kaos" ist eine milliardenschwere Konzernerbin.

Der Hamburger Hafen ist seit Samstag um eine kostspielige Attraktion reicher: Die Luxusjacht "Kaos" liegt seitdem bei der Reederei Blohm und Voss vor Anker. Die 110 Meter lange Jacht soll nach Informationen eines Reporters vor Ort dort nun für Servicearbeiten und mögliche Umbauten für einige Tage bleiben.

Auf Fotos war das hochpreisige Schiff, auf dem sich 16 Kabinen für Gäste und 24 für Mitarbeiter befinden sollen, am Sonntag an einem Dock im Hamburger Hafen zu sehen. Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Portale, die sich auf die Beobachtung von Superjachten spezialisiert haben, wurde die Jacht 2018 für rund 300 Millionen US-Dollar an Nancy Walton Laurie verkauft.



Schiff ursprünglich für Scheich gebaut

Das "Forbes"-Magazin schätzt das Vermögen der US-Amerikanerin auf rund acht Milliarden Euro: Damit kommt sie in der Rangliste des Magazins über die reichsten US-Amerikaner auf Platz 94. Die 70-jährige Laurie ist eine der Erben des Vermögens der in den USA weitverbreiteten Walmart-Konzerngruppe.



Ursprünglich wurde ihr nun in der Hansestadt liegendes Schiff für den mittlerweile verstorbenen Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, einst Emir von Katar, in den Niederlanden gebaut. In diesem YouTube-Video lässt sich die Jacht im Hafen von Gibraltar beobachten:

Die "Kaos" hatte den Hamburger Hafen am Samstagmittag erreicht. Wie lange sie hier liegen soll, ist nicht bekannt. Am Dienstag war die Superjacht laut dem Portal "Marinetraffic.com" von Gibraltar aus zu seiner Reise in den Norden aufgebrochen.

Die Jachten der Superreichen waren erst kürzlich Gesprächsthema in Hamburg, als die Crew des russischen Oligarchen Alisher Usmanow das Weite suchte. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Grund für die plötzliche Kündigung der Truppe sind einem Bericht zufolge Geldsorgen des Putin-Freundes, nachdem dieser im Zuge des Ukraine-Krieges mit EU-Sanktionen abgestraft worden war.