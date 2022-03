Festnahmen vor Ort

Frühes Aufstehen lohnt sich: Bäckerei-Mitarbeiter ertappt Einbrecher

14.03.2022, 13:35 Uhr | t-online, gda

Brötchen in einem Korb werden mit einer Zange gegriffen (Symbolbild): In Hamburg wurden zwei Einbrecher gefasst, die es auf einen Tresor in einer Bäckerei abgesehen hatten. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Sie sind nicht weit gekommen: Am frühen Montagmorgen hat die Polizei zwei Einbrecher festgenommen, die es mutmaßlich auf den Tresor einer Hamburger Bäckerei abgesehen hatten. Ein Mitarbeiter hatte aufgepasst.

Am Montagmorgen sind zwei Männer in eine Bäckerei in Hamburg eingebrochen: Wie die Polizei Hamburg berichtet, wurden die die 34- und 46-jährige Männer schon beim Verlassen des Tatortes am Holstenplatz in Altona-Altstadt von Polizisten vorläufig festgenommen. Frisch gebackene Brötchen gehörten wohl nicht zum Diebesgut.

Mitarbeiter erwischt Einbrecher in Hamburger Bäckerei

Für einen Mitarbeiter der Bäckerei hat sich das frühe Aufstehen geloht: Er beobachtete die beiden Einbrecher bei ihrer Tat und alarmierte die Polizei. Wenig später wurden die beiden Männer festgenommen. Nach Polizeiangaben habe es Hinweise gegeben, dass die Täter einen Tresor in der Bäckerei aufgebrochen hatten.

Bei den Tatverdächtigen stellten die Beamten im Zuge der Durchsuchung eine geringe dreistellige Summe Bargeld sowie einen Laptop sicher, dessen Herkunft noch ungeklärt ist. Bei dem Bargeld gehen die Ermittler davon aus, dass es aus dem Tresor stammt, erklärte die Polizei auf Anfrage.



Wie t-online von der Polizei erfuhr, sind beide polizeibekannt. Der 46-Jährige wurde später "mangels Haftgründen" auf freien Fuß entlassen, der Jüngere einem Haftrichter vorgeführt.