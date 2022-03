Streiks beendet

Betrieb am Hamburger Flughafen wieder normal

17.03.2022, 13:40 Uhr | dpa

Eine Abflugtafel in der S-Bahnstation des Hamburger Flughafens zeigt ausgefallene Flüge an. (Symbolbild): Verzögerungen sind auch nach dem Streik zu erwarten. (Quelle: imago)

Das lange Warten am Hamburger Flughafen hat ein Ende. Nach Beendigung des Warnstreiks kehrt nun wieder das übliche Ferien-Geschäft ein. Die Tarifverhandlungen gehen am Donnerstag in die nächste Runde.

Auf dem Hamburger Flughafen ist nach dem hohen Andrang mit langen Wartezeiten wegen des Warnstreiks der Sicherheitskräfte nun wieder normaler Ferien-Alltag in den Terminals. "Die Lage ist ruhig bei uns heute. Es läuft wieder alles ganz normal", sagte eine Flughafensprecherin am Donnerstag in Hamburg. Fluggäste sollten sich dennoch gerade in Spitzenzeiten auf Wartezeiten einstellen. "Es sind ja auch noch Ferien. Aber die Auswirkungen des Streiks haben sich gelegt."

Am fünftgrößten deutschen Flughafen hatte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Folge: Alle Flüge wurden abgesagt. Auch an allen anderen großen Verkehrsflughäfen gab es am Montag und Dienstag Warnstreiks.

Tarifverhandlungen gehen in vierte Runde

Hintergrund ist der Tarifkonflikt zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Nach drei Runden wurden die Verhandlungen am Mittwoch in Berlin fortgesetzt, zunächst ohne erkennbare Fortschritte. Die vierte Runde ist bis Donnerstag angesetzt.

Auch einen Tag später, am Mittwoch, hatte es in Hamburg wegen des Warnstreiks noch großen Andrang auf dem Flughafen gegeben, weil ausgefallene Flüge nachgeholt wurden und die Flüge sehr stark ausgelastet waren.