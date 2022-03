Hamburg

Fridays for Future: 400 Quadratmeter-Banner auf Binnenalster

19.03.2022, 13:46 Uhr | dpa

Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Samstag ein 400 Quadratmeter großes Banner mit der Aufschrift "Klimastreik 25.03." auf der Hamburger Binnenalster zum Schwimmen gebracht. Mit der Aktion soll einer Mitteilung zufolge auch auf die "dringende Handlungsnotwendigkeit angesichts der sich überschlagenden Krisen" aufmerksam gemacht werden. Bei Wind hielten Boote das Banner an Seilen gegen die Strömung, auch mehrere Aktivisten und Aktivistinnen in Tauchanzügen wirkten aus dem Wasser heraus mit.