Inzidenz steigt weiter

Fast 400 Covid-Patienten in Hamburger Krankenhäusern

21.03.2022, 11:59 Uhr | t-online, EP

In Hamburg hat sich die Corona-Lage wieder zugespitzt. Der Senat hat sich gegen den Freedom-Day entschieden und will die Corona-Regeln erhalten. Erneut verkündet die Stadt hohe Infektionszahlen.

Nach dem Wochenende hat die Stadt Hamburg am Montag eine Inzidenz von 1.258,3 gemeldet. Damit steigt sie weiter an. Seit Wochen haben sich in der Hansestadt täglich Tausende Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag verkündete die Stadt 1.485 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

336 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, werden in den Krankenhäusern der Stadt behandelt – 36 davon auf den Intensivstationen. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Gleichzeitig werden aber auch die Impfungen gegen das Virus weniger. Am Sonntag haben nur 129 Menschen die Schutzimpfung erhalten.