Hamburg

Bewohner in Flüchtlingsunterkunft verletzt zwei Bekannte

22.03.2022, 10:59 Uhr | dpa

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Lokstedt sind zwei Bewohner bei einem Streit mit einem Dritten verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist zwischen den drei Bekannten eine Auseinandersetzung eskaliert. Infolgedessen soll ein 25 Jahre alter Mann vor den anderen beiden mit einem Messer herumgefuchtelt haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg sagte. Dabei sei ein 27-Jähriger schwer verletzt worden, der Mann kam mit Schnittverletzungen an der Hand und einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus.

Ein 22-Jähriger wurde ebenfalls wegen leichter Verletzungen medizinisch behandelt. Warum die Männer, die den Angaben nach aus Syrien und Ägypten stammen, am frühen Dienstagmorgen in Streit geraten waren, blieb zunächst unklar. Der 25-Jährige wurde festgenommen und soll nun von einem Amtsarzt untersucht werden.