Hamburg

Russisches Generalkonsulat in Ukraine-Farben angestrahlt

23.03.2022, 05:39 Uhr | dpa

Eine Lichtinstallation hat das Gebäude des russischen Generalkonsulats in Hamburg am Dienstagabend in den Farben der Ukraine blau-gelb angeleuchtet. Es sei ein Zeichen des Protests gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, teilte der Hörfunksender Radio Hamburg am Dienstag mit - der Sender initiierte die Aktion. Nach eigenen Angaben tauchte ein Großbeamer das Gebäude des Generalkonsulates im Stadtteil Uhlenhorst in blau-gelbes Licht.

Die Aktion sei laut der Initiatoren nach rund zehn Minuten beendet gewesen. Die Polizei bestätigte, dass von einem gegenüberliegenden Haus die ukrainische Flagge auf die Hausfassade projiziert worden sei. Strafbar soll sich bei der Aktion niemand gemacht haben.