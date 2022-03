Wegen Virusinfektionen

Flüchtlingsunterkunft in Harburg geschlossen

23.03.2022, 14:54 Uhr | t-online, EP

In der ehemaligen Fegro-Halle in Harburg hat das DRK eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine errichtet (Archivbild): Nun soll die Unterkunft nicht erneut belegt werden. (Quelle: IMAGO / Blaulicht News/ SebastianxPeters)

Die Stadt Hamburg versucht, weitere Möglichkeiten zur Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Nun wurde eine allerdings geräumt. Der Grund: Krankheitsfälle bei den Bewohnenden.

Die Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Schlachthofstraße in Harburg wurde geschlossen – und das, nachdem erst wenige Tage zuvor die ersten Geflüchteten eingezogen waren. Mehrere Menschen sollen sich dort mit dem Rotavirus infiziert haben. Das bestätigte auch Innensenator Andy Grote. 600 Menschen mussten die ehemalige Fegro-Halle verlassen.

"Soweit mir bekannt ist, gab es zwei Fälle von Rotaviren in zwei Familien", so der Politiker laut "Abendblatt" während der Landespressekonferenz am Dienstag. Diese Familien seien isoliert worden. Auch Ansteckungen mit dem Corona- und dem Norovirus soll es laut Medienberichten gegeben haben.

Die stellvertretende Senatssprecherin, Julia Offen, betonte auf Anfrage des "Abendblattes", dass "die Infektionszahlen bei den Geflüchteten gering seien und nicht zur Schließung der Unterkunft geführt hätten."

Innensenator Grote kündigte außerdem an, die Unterkunft nicht erneut belegen zu wollen. Das führte der Senator darauf zurück, dass weniger Notunterkünfte gebraucht würden. Ein Rückgang der Zulaufzahlen, Unterbringungen in anderen Unterkünften und bei Privatleuten sowie die Umverteilung von Geflüchteten in andere Bundesländer sorge in Hamburg für eine Atempause.