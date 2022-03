Hamburg

HSV-Supporters versteigern Friedensshirts für guten Zweck

23.03.2022, 13:11 Uhr | dpa

Der Supporters Club des Zweitligisten Hamburger SV versteigert noch bis zum 28. März elf von den Fußball-Profis getragene Friedensshirts und will mit dem Erlös geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterstützen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Shirts in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau sowie einer Friedenstaube auf der Brust hatten die Spieler vor der Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg (1:2) getragen, um ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine zu setzen. Die Kleidungsstücke sind von der gesamten Mannschaft unterschrieben.