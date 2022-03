Hamburg

Krankenhäuser haben wegen Corona viele Personal-Ausfälle

24.03.2022, 12:03 Uhr | dpa

Die hohen Infektionszahlen führen in Hamburger Krankenhäusern aufgrund von erkranktem Personal wieder zu Engpässen. "Nach einer vorübergehenden Entspannung in den vergangenen Wochen sind im Verlauf der letzten Woche - wohl durch die anflutende Omikron BA 2 Welle - die Personalausfälle in den Krankenhäusern wieder erheblich angestiegen", teilte die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) am Donnerstag auf Anfrage mit.

In den vergangenen Tagen gebe es vermehrt Meldungen aus den Mitglieds-Krankenhäusern, dass es deshalb zu Störungen im Krankenhausbetrieb komme. "Die von uns angestrebte Rückkehr zum "Normalbetrieb" kann daher zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht stattfinden", teilte die HKG weiter mit. Laut Krankenhausgesellschaft werden die Personalausfall-Raten aber nicht hamburgweit gemeldet.

Die HKG vertritt nach eigenen Angaben die gemeinsamen Interessen der Hamburger Krankenhäuser in der Gesundheitspolitik.