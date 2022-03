Hamburg

U1 fährt am Wochenende in Hamburg nur eingeschränkt

25.03.2022, 06:16 Uhr | dpa

Am Samstag ist die U1 in Hamburg zwischen den Haltestellen Garstedt und Fuhlsbüttel Nord von 6.00 bis 13.00 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Signalanlagen, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Ab Samstag, 13.00 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntag werde die Sperrung auf den Streckenabschnitt zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord verkürzt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, Fahrgäste müssten dennoch mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten rechnen. Auf der Internetseite der hvv, in der hvv-App sowie an Aushängen vor Ort könnten sich Fahrgäste vor Fahrtantritt genauer informieren, hieß es.