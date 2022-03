Makabrer Scherz

Unbekannte heben Grab für Putin aus

25.03.2022, 19:30 Uhr | t-online, EP

Unter einem Brett, auf dem Putin steht, stecken zwei Schuhe in der Erde. Bisher ist nicht klar, wer für die Aktion verantwortlich ist. (Quelle: CityNewsTV)

Auf einem Holzbrett steht der Name Putin geschrieben, darunter ragen zwei Schuhe aus dem Erdreich. Unbekannte in Hamburg haben sich mit einer Installation einen makabren Scherz erlaubt.

Nach dem Angriffskrieg in der Ukraine machen auch in Deutschland viele Menschen ihrem Ärger und Unverständnis über den Krieg Luft. Neben Protestaktionen und Demos gibt es Menschen, die das auf eine drastischere Art und Weise machen. Wie beispielsweise in Hamburg.

Falsches Grab am Bahndamm: Im Stadtteil Harburg haben sich Unbekannte einen Scherz erlaubt. Auf Brettern, die einen Erdhaufen an der Stelle halten, haben sie den Namen Putin geschrieben. Darunter: Zwei Schuhe, die es so aussehen lassen, als sei tatsächlich eine Person im Erdreich eingegraben. Um dem falschen Grab noch eins draufzusetzen, haben Bauarbeiter ein Kreuz angefertigt und befestigt.

Für die Polizei ist die Aktion selbst noch kein Grund, nach den Tätern zu suchen. Probleme könnte es erst geben, sollte jemand den Scherz nicht verstehen und den Rettungsdienst alarmieren. Dann könne es zu einem Polizeieinsatz und gegebenenfalls auch zu Ermittlungen kommen.