Hamburg

Nur noch geringer Zulauf bei Friedensdemo am Jungfernstieg

26.03.2022, 12:03 Uhr | dpa

Teilnehmer der Demonstration "Frieden in der Ukraine - Sicherheit in Europa" stehen auf dem Jungfernstieg. Foto: Georg Wendt/dpa (Quelle: dpa)

Gut vier Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind am Samstag in Hamburg nur noch vergleichsweise wenige Menschen dem Aufruf zu einer Friedensdemonstration gefolgt. Etwa 500 Demonstranten versammelten sich am Vormittag am Jungfernstieg, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Kundgebung unter dem Motto "Frieden in der Ukraine - Sicherheit für Europa" sprach unter anderem die FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein, die den Widerstandswillen der Ukrainer gegen die russischen Truppen lobte.

Organisatoren waren die ukrainische Diaspora und andere Organisationen aus Politik und Gesellschaft. Erwartet hatten die Veranstalter 5000 Kundgebungsteilnehmer.

Am vergangenen Sonntag waren in der Hamburger Innenstadt nach Polizeiangaben noch 3000 Menschen gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Anfang März waren es noch mehr als 20.000.