Hamburg

450 weitere Flüchtlinge aus Ukraine in Hamburg angekommen

26.03.2022, 12:23 Uhr | dpa

Der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg nimmt weiter ab. Am Freitag seien 450 Ankünfte gezählt worden, sagte am Samstag ein Sprecher der Innenbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Das war der niedrigste Wert der Woche. Am Mittwoch und Donnerstag waren jeweils 470 Schutzsuchende in der Hansestadt angekommen, am Montag und Dienstag 699 beziehungsweise 600. In der vergangenen Woche waren täglich noch etwa 1000 Ankünfte in Hamburg gezählt worden. Inzwischen seien 13.362 Flüchtlinge aus der Ukraine in Hamburg registriert worden, allein am Freitag knapp 550, sagte der Sprecher.

Eine Registrierung ist notwendig, um Sozialleistungen zu erhalten oder arbeiten zu können. Kindern ermöglicht die Registrierung einen Schulbesuch.