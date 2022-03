Hamburg

49-Jähriger von Lieferauto erfasst: Schwer verletzt

27.03.2022, 10:29 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Fußgänger ist im Hamburger Stadtteil Billstedt von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Lieferservices hatte nach Zeugenangaben in der Nacht zu Sonntag am Straßenrand gehalten und war kurz darauf wieder angefahren, wie ein Polizeisprecher berichtete. In dem Moment betrat der Fußgänger die Straße und es kam zum Zusammenstoß.

Nach ersten Erkenntnissen war der 49-Jährige angetrunken. Er schleuderte auf die Motorhaube, dann auf die Frontscheibe und blieb anschließend auf der Straße liegen, wie der Sprecher sagte. Der Mann wurde unter anderem mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Unfall berichtet.