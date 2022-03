Hamburg

Hamburger U3 fährt nach Sanierung wieder auf komplettem Ring

28.03.2022, 02:43 Uhr | dpa

Letzte Arbeiten finden am U-Bahnhof Rödingsmarkt statt. Foto: Markus Scholz/dpa (Quelle: dpa)

Rund 14 Monate hat die Sanierung der Hamburger U-Bahn-Strecke zwischen der Mönckebergstraße und dem Baumwall gedauert - nun ist die U3 wieder auf dem kompletten Ring unterwegs. Am Montag (4.17 Uhr) nimmt die Linie in Barmbek Fahrt auf und steuert wieder als Ringlinie fast alle Haltestellen auf der etwa 21 Kilometer langen Rundstrecke an. Nur die Haltestelle Mönckebergstraße wird zunächst noch nicht angefahren. Hier soll der Ausbau zur barrierefreien Station bis Ende Mai geschafft sein.

Die Sanierung des seit Ende Januar 2021 gesperrten Streckenabschnitts war nötig, weil die über 100 Jahre alte Bausubstanz abgebrochen und komplett neu gebaut werden musste. In der Zeit der Sperrung wurden zudem der U-Bahn-Tunnel zwischen Mönckebergstraße und Adolphsplatz instandgesetzt, fünf Viadukte sowie die Haltestellen Rödingsmarkt, Rathaus und Mönckebergstraße saniert und außerdem die Innenstadthaltestellen Rathaus und Mönckebergstraße barrierefrei ausgebaut. Alles zusammen hat rund 86 Millionen Euro gekostet.

Der sanierte Streckenabschnitt ist der älteste Teil des Hamburger U-Bahnnetzes und bei Touristen wie Einheimischen wegen seiner historischen Viadukte sowie der Aussicht auf Fleete, Speicherstadt und Hafen beliebt.