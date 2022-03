Hamburg

U3 fährt doch nicht als Ringbahn: Technische Störung

28.03.2022, 02:43 Uhr | dpa

Letzte Arbeiten finden am U-Bahnhof Rödingsmarkt statt. Foto: Markus Scholz/dpa (Quelle: dpa)

Nach rund 14 Monate langer Sanierung hat die U-Bahn-Linie U3 in Hamburg am Montagmorgen nicht wie geplant den kompletten Ring befahren können. Zwischen Berliner Tor und Schlump wurde der Bahnverkehr eingestellt, wie eine Sprecherin der Hochbahn mitteilte. Auf der letzten Testfahrt sei es am Morgen zu einer technischen Störung gekommen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei angefordert.

Die U-Bahn-Strecke war zwischen Mönckebergstraße und Baumwall saniert worden. Nach rund 14 Monaten sollte die Linie am Montagmorgen um 4.17 Uhr in Barmbek die Fahrt wiederaufnehmen und als Ringlinie fast alle Haltestellen auf der etwa 21 Kilometer langen Rundstrecke anfahren. Lediglich die Haltestelle Mönckebergstraße sollte wegen des Ausbaus zur barrierefreien Station zunächst nicht bedient werden.

Die genaue Ursache der Störung und die Dauer der Unterbrechung waren vorerst nicht bekannt.