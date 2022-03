Bewaffnete Beamte zwischen Containern

Leiche in Laster entdeckt – Polizei stürmt Firmengelände

29.03.2022, 08:17 Uhr | t-online, mtt

Schwer bewaffnete Beamte auf einem Firmengelände, ein Polizeihubschrauber in der Luft: Nach dem Fund einer Leiche in einem Laster ist es in Hamburg zu einem Großeinsatz gekommen. Es gab Festnahmen – aber am Ende war alles anders, als zunächst gedacht.

Die Polizei Hamburg ist am Montagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bilder von Reportern vor Ort zeigen Beamte, die auf ein Firmengelände in der Billstraße rennen, Spezialkräfte, die sich schwer bewaffnet zwischen Containern bewegen, einen Polizeihubschrauber in der Luft, Zivilfahnder auf den Containern und schließlich zwei Festnahmen.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch den Fund einer Leiche, die laut den Reporten auf der Ladefläche eines Lasters entdeckt wurde. Ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Polizei bestätigte t-online am Dienstagmorgen den Fund.

Festnahmen in Hamburg: Polizei entdeckte Diebesgut in einem Container

Der Mann sei allerdings eines natürlichen Todes gestorben, sagte der Sprecher. Mehr wollte er vorerst offiziell nicht bekannt geben.

Einem Bericht von "Tag24" zufolge steht die Identität des Toten noch nicht fest. Die Leiche habe keine äußeren Verletzungsmerkmale aufgewiesen, hieß es.

Und: Die Festnahmen stehen laut "Tag24" und den Reporten vor Ort nicht in direktem Zusammenhang mit dem Leichenfund. Wie "Tag24" berichtete, seien jedoch gleich mehrere Personen vom Firmengelände geflüchtet, als die Polizei dort auftauchte.



In einem Container seien dann zahlreiche geklaute Fahrräder gefunden worden. Die weiteren Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.