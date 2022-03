Hamburg

Zahl der neuen Kriegsflüchtlinge im dreistelligen Bereich

29.03.2022, 15:00 Uhr | dpa

Der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg pendelt sich im dreistelligen Bereich ein. Am Montag seien rund 500 Schutzsuchende in die Hansestadt gekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Dienstag. Insgesamt sind damit seit Beginn des völkerrechtswidrigen Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine rund 20.000 Menschen nach Hamburg geflüchtet, wobei inzwischen rund 3000 von ihnen auf andere Bundesländer verteilt wurden, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte.

Die Zahl der nach Hamburg kommenden Flüchtlinge sinkt bereits seit einer Woche. In der gesamtem vergangenen Woche wurden 3269 Ankünfte gezählt, in der Woche davor waren es noch etwa 1000 täglich. Offiziell registriert worden seien inzwischen 14.485 Kriegsflüchtlinge, 340 von ihnen am Montag. Eine Registrierung ist notwendig, um Sozialleistungen zu erhalten oder arbeiten zu können. Kindern ermöglicht die Registrierung einen Schulbesuch.

Die Kapazitäten zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen würden weiter erhöht, sagte Schweitzer. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar habe es in den städtischen Unterkünften Hamburgs rund 30.000 Plätze gegeben. Inzwischen seien es etwa 8700 mehr, "davon rund 2500 Plätze als Notübernachtungsplätze", sagte Schweitzer.