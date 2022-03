Hamburg

Ringbahn U3 wird wegen Bauarbeiten wieder unterbrochen

30.03.2022, 15:36 Uhr | dpa

Nur zwei Tage nach der Wiederinbetriebnahme der kompletten Ringbahn U3 hat die Hamburger Hochbahn neue Gleisbauarbeiten auf der Linie angekündigt. Am Wochenende werde im Umfeld der Haltestelle Kellinghusenstraße gebaut, hieß es am Mittwoch. Betroffen seien die U3 zwischen Barmbek und Schlump und die U1 zwischen Lattenkamp und Stephansplatz. Auf diesen Abschnitten werden von Freitag 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag in beiden Richtungen keine Züge verkehren. Es werde einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, der die Fahrzeit bis zu 20 Minuten verlängere.

Erst am Montagmorgen war der Betrieb auf der 21 Kilometer langen Rundstrecke wieder aufgenommen worden. 14 Monate lang war der Abschnitt zwischen Mönckebergstraße und Baumwall saniert worden. Das Verkehrsunternehmen bezeichnet die U3 als "schönste U-Bahn-Linie der Welt". Fahrgäste schätzen vor allem die Aussicht auf Fleete, Speicherstadt und Hafen.