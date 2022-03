Hamburg

Hamburg Towers gewinnen vorletztes Gruppenspiel im Eurocup

30.03.2022, 21:33 Uhr | dpa

Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat das vorletzte Gruppenspiel im Eurocup für sich entschieden. Die Norddeutschen gewannen am Mittwochabend gegen den italienischen Verein Dolomiti Energia Trento mit 90:69 (48:36). Die Hamburger waren bereits vor diesem Spiel für die Playoffs qualifiziert, kämpfen allerdings um eine tabellarisch gute Ausgangssituation. Von den bisherigen 14 Gruppenspielen haben die Hanseaten nun sechs Spiele gewonnen und acht Partien verloren.

Der erste Spielabschnitt war von den guten Defensiven beider Mannschaften geprägt und endete mit einem 15:10 für die Towers. Im zweiten Drittel nahm die Treffsicherheit beider Mannschaften zu. Die Hamburger erzielten 33 Punkte und gingen mit einem Zwischenstand von 48:36 in die Pause. Auch im dritten Viertel blieben die Gastgeber weiterhin dominant und bauten die Führung aus. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 71:52 ging es in den letzten Spielabschnitt. Auch hier geriet der Heimsieg nicht in Gefahr. Die Hamburger erzielten in allen vier Vierteln mehr Punkte als der Gegner. Der erfolgreichste Schütze der Towers war Jaylon Brown mit 22 Zählern.

Das letzte Vorrundenspiel der Hamburger im europäischen Wettbewerb findet am 6. April in der Türkei bei Turk Telekom Ankara statt. In der Bundesliga sind die Towers bereits am Freitag in eigener Halle gegen Merlins Crailsheim gefordert.