Kilometerlanger Stau

A7 wegen brennendem Auto gesperrt

31.03.2022, 11:08 Uhr | t-online

Auf der Autobahn 7 in Hamburg musste die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken. Ein Pkw stand in Flammen. Die Strecke musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die Autobahn 7 musste am Morgen zwischen dem Dreieck Nordwest und Schnelsen in beide Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden. Nachdem gegen 8:45 Uhr zunächst Qualm aus einem Auto aufgestiegen sein soll, stand dieses nach einem Bericht der "Mopo" beim Eintreffen der Feuerwehr bereits voll in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Verletzte habe es nicht gegeben. Allerdings sei auf beiden Seiten der Autobahn 7 ein langer Stau entstanden. Der Verkehr in Richtung Süden sei bereits wieder freigegeben worden. Das berichtet der NDR. In Richtung Norden gibt es weiterhin kein Durchkommen.