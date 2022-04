Hamburg

Hamburg Stealers vor Saisonstart: Playoffs sind das Ziel

01.04.2022, 10:27 Uhr | dpa

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will auch in dieser Saison mindestens in die Playoffs vordringen. Vor den Auftaktspielen bei den Berlin Flamingos am Samstag (18.00 Uhr) und Sonntag (13.00 Uhr) meinte Cheftrainer David Wohlgemuth: "Wir haben im Vergleich zur vergangenen Saison einen größeren und breiteren Kader. Dazu kommt ein sehr guter Teamgeist."

Um die Runde der besten acht Clubs zu erreichen, müssen die Hanseaten in der sieben Teams umfassenden Nordgruppe mindestens Vierter werden. "Klarer Favorit sind sicherlich wieder die Bonn Capitals", sagte Wohlgemuth und ergänzte: "Dahinter erwarte ich ein enges Rennen zwischen den Paderborn Untouchables, den Dohren Wild Farmers und uns."

Der Stealers-Coach traut auch den Flamingos einiges zu und warnte deshalb vor dem ersten Gegner. "Sie haben sich mit dem sehr erfahrenen, aber auch immer noch sehr starken Pitcher Enorbel Marquez-Ramirez, der vom deutschen Meister Heidenheim gekommen ist, beachtlich verstärkt."

Die Stealers haben unter anderen Pitcher Joe Wittig geholt. Geblieben ist der starke Schlagmann Tyler Villaroman. Zudem hoffen die Hamburger auf die Rückkehr von Pitcher Simon Bäumer aus den USA im Mai.