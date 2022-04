Mehrere Autos komplett zerstört

BMW überschlägt sich in 30er-Zone

03.04.2022, 09:14 Uhr | t-online, mtt

Heftiger Unfall in einer Tempo-30-Zone. In der Nacht ist ein BMW in mehrere geparkte Autos gekracht, hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht.

In der Stresemannallee in Hamburg-Lokstedt hat sich in der Nacht zu Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Wie eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei sagte, soll dort gegen 1.38 Uhr ein Auto in mehrere geparkte Wagen gefahren sein.

Der Unfallverursacher sei auf dem Dach gelandet und zunächst zu Fuß geflohen. Später sei er mit leichten Verletzungen aufgegriffen worden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Unfall in Hamburg: Acht Autos beschädigt, drei davon komplett demoliert

Ein Reporter vor Ort berichtete, der Unfall habe sich in einer 30er-Zone ereignet. Der BMW muss dort mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein, der Wagen soll sich mehrfach überschlagen haben.

Bilder vom Unfallort zeigen große Zerstörung. Ein am Straßenrand geparktes Auto ist an einer Seite komplett demoliert. Ein anderer Wagen ist im Frontbereich aufgerissen, die Windschutzscheibe zerstört. Trümmerteile liegen weit über die Straße verteilt.

Insgesamt seien durch den Unfall acht Autos beschädigt worden, berichtete der Reporter. Drei von ihnen seien total zerstört.

Der mutmaßliche Fahrer des BMW sei an einer Bushaltestelle aufgegriffen worden. Er habe aber bestritten, etwas mit dem Unfall zu tun zu haben.