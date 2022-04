Hamburg

Hamburger Judo-Team feiert Auftaktsieg

03.04.2022, 09:25 Uhr | dpa

Das Hamburger Judo-Team der Männer ist mit dem erwarteten Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstag gelang dem Mitfavoriten in der Nordgruppe ein 13:1 gegen Aufsteiger Remscheider TV. André Loboda, der als einziger Hamburger Kämpfer zweimal auf der Matte stand, entschied in der Klasse bis 60 Kilogramm beide Duelle klar für sich. Artem Fetter (bis 81 kg) musste sich als einziger Aktiver aus dem HJ-Team seinem Kontrahenten geschlagen geben.