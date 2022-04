Hamburg

Seewetterdienst warnt vor Sturm an der Ostseeküste

04.04.2022, 16:44 Uhr | dpa

Der Seewetterdienst Hamburg warnt vor Sturm an der Ostseeküste. Zwischen Flensburg und Fehmarn könne dieser Stärke sechs aus West erreichen, in Böen auch Stärke acht, teilte der Seewetterdienst am Montag mit. Östlich von Fehmarn wird Windstärke acht aus Südwest, in Böen bis elf erwartet.