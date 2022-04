Hamburg

Bedecktes Wetter und Windböen im Norden

06.04.2022, 06:45 Uhr | dpa

Bedeckt und zeitweise regnerisch wird das Wetter am Mittwoch in Schleswig-Holstein und Hamburg. Zudem ist verbreitet mit Windböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei werden Temperaturhöchstwerte von neun Grad auf Sylt und elf Grad in Hamburg erreicht. In der Nacht zum Donnerstag verstärkt sich von der Nordsee her der Regen, bei Tiefstwerten um sechs Grad.