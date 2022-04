Kühlcontainer voller Kokain

Mutmaßlicher Großdealer gesteht Beteiligung an Millionengeschäft

06.04.2022, 16:15 Uhr | dpa

Containerhafen Hamburg (Symbolbild): Für den Schmuggel soll das Kokain in Kühlcontainern versteckt gewesen sein, die mit legaler Ware wie Bananen aus Südamerika am Hamburger Hafen ankamen. (Quelle: Laci Perenyi/imago images)

Ein mutmaßlicher Dealer hat am Mittwoch seine Beteiligung an millionenschweren Drogengeschäften gestanden. Begonnen hatte er damit noch im Gefängnis, wo er bereits wegen Drogendelikten einsaß.

Wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am Schmuggel von mehreren Hundert Kilo Drogen muss sich seit Mittwoch ein 36-Jähriger vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten neun Taten im Jahr 2020 vor. Er soll zusammen mit Komplizen 535 Kilogramm Kokain, 100 Kilo Amphetamin, 100 Kilo Marihuana und 80 Kilo Haschisch verkauft haben. Dabei erzielte die Bande laut Anklage einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro.

Das Kokain soll in Kühlcontainern versteckt gewesen sein, die mit legaler Ware wie Bananen aus Südamerika kamen. Am Schmuggel beteiligte Lastwagenfahrer sollen die präparierten Container mit gefälschten Transportbescheinigungen oder nach Entladung der legalen Ware aus dem Hamburger Hafen geholt und an vereinbarte Orte gebracht haben, wo die Bande das versteckte Kokain rausholte.

Hamburg: Entschlüsselte Encrochat-Nachrichten führen Ermittler auf die Spur

Zwei mutmaßliche Komplizen des Angeklagten müssen sich bereits seit dem 23. September vergangenen Jahres in einem anderen Prozess am Landgericht verantworten. In diesem Verfahren gegen acht Angeklagte geht es um den Schmuggel von gut 3,3 Tonnen Kokain. Die Ermittler waren den Tatverdächtigen nach der Entschlüsselung des Textnachrichtenanbieters Encrochat auf die Spur gekommen.

Nach Verlesung der Anklage räumte der Beschuldigte am Mittwoch die Vorwürfe weitgehend ein. Wie die Vorsitzende Richterin erklärte, hatte der 36-Jährige auch schon bei der Polizei umfangreich ausgesagt. Zu seiner Sicherheit sitze er an einem geheimen Ort in Haft. Er war nach Angaben eines Gerichtssprechers bereits 2010 vom Landgericht Itzehoe wegen Drogendelikten zu fünf Jahren Haft und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden. Noch im Maßregelvollzug soll er mit den neuen Straftaten begonnen haben.

Gespräche der Prozessbeteiligten über einen maximalen Strafrahmen bei einem Geständnis blieben erfolglos, wie aus einem Vermerk hervorging, den die Richterin verlas. Demnach strebt die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von etwa neun Jahren an. Auch eine Sicherungsverwahrung stehe im Raum, hieß es. Die Verteidigung hielt fünf bis sechs Jahre Haft für angemessen, die Strafkammer sechs bis sieben Jahre.