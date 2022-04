Hamburg

Hamburg Towers: Heimspiele mit 2G-plus und Maskenpflicht

07.04.2022, 16:53 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bleibt bei den verbleibenden Heimspielen in dieser Saison bei der 2G-plus-Zugangsregelung und einer Maskenpflicht. "Im Sinne der Gesundheit aller Zuschauerinnen und Zuschauer wollen wir im Saisonendspurt keine Änderungen an den bereits gelernten Regelungen mehr vornehmen", sagte am Donnerstag Towers-Geschäftsführer Jan Fischer. Die Regelung gilt für die Spiele gegen die Frankfurt Skyliners am 13. April und den FC Bayern München am 24. April sowie für etwaige Playoff-Heimspiele der Hanseaten.