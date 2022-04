Mannheim

Hamburgs Handballer gewinnen 34:28 bei Rhein-Neckar Löwen

07.04.2022, 21:03 Uhr | dpa

Der HSV Hamburg hat ein weiteren beachtlichen Erfolg in der Handball-Bundesliga verbucht. Der Aufsteiger aus der Hansestadt schaffte am Donnerstag beim 34:28 (18:16) bei den Rhein-Neckar Löwen den zehnten Saisonsieg. Auch dank der neun Treffer des besten Werfers Casper Ulrich Mortensen machte der HSVH den nächsten großen Schritt zum Ligaverbleib. Für die Löwen war vor den 3220 Zuschauern Juri Knorr achtmal erfolgreich. Mit 22:28 Punkten verbesserten sich die Norddeutschen auf Platz zehn.

Die Gäste, die schon das Hinspiel mit 32:27 für sich entschieden hatten, ließen sich auch von einem frühen 1:3-Rückstand nicht nervös machen. Rechtsaußen Frederik Bo Andersen brachte die Hamburger beim 4:3 (8.) erstmals in Führung. 13 Minuten später baute der Däne den Vorsprung beim 12:7 (17.) auf fünf Tore aus. Mit dem Pausenpfiff verkürzte Löwen-Nationalspieler Knorr per Siebenmeter wieder auf zwei Treffer.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Löwen-Coach Ljubomir Vranjes immer unzufriedener. Beim 20:24 (40.) mahnte der Schwede lautstark die Einstellung seiner Schützlinge an. Die Ansprache nutzte aber nichts. In doppelter Unterzahl hielt HSVH-Keeper Johannes Bitter beim 28:24 einen Knorr-Siebenmeter und brachte die Hanseaten auf die Siegerstraße. Am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für den HSVH nun gegen den akut abstiegsbedrohten HBW Balingen-Weilstetten.