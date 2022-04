Hamburg

ADAC: Staus, aber kein Chaos im Raum Hamburg

09.04.2022, 08:28 Uhr | dpa

Nach der Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland erwartet der ADAC zu Ostern auch im Raum Hamburg eine Reisewelle. Rund um die Hansestadt werde es aber keine Megastaus wie im Sommer geben, sagte der Sprecher des ADAC Hansa-Clubs, Christian Hieff. Die Reiselust sei noch immer wegen der Pandemie, aber auch wegen des Ukraine-Krieges gedämpft. Bei kurzfristigen Buchungen spiele zudem das Wetter eine Rolle. "Staus ja, Chaos nein", lautet die Prognose des Autoclubs.

Die großen Baustellen auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels dürften den Verkehr behindern. Allerdings gebe es keine zusätzlichen Einschränkungen, sofern keine Notfallmaßnahmen erforderlich seien, erklärte der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl. "Wir berücksichtigen den Osterreiseverkehr."

Die A7 (Hannover-Flensburg) wird in Hamburg von sechs auf acht Spuren erweitert. Südlich des Elbtunnels, wo die Autobahn auf fast vier Kilometern auf Stelzen steht, werden zwei Spuren zwischen die Richtungsfahrbahnen eingefügt. Nördlich des Tunnels wird in Bahrenfeld ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel gebaut. Ein weiterer knapp ein Kilometer langer Tunnel in Stellingen ist noch nicht ganz fertiggestellt.

Ziemlich voll wird es auch am Hamburger Flughafen, obwohl Hamburg gar keine Schulferien hat. Der Airport erwartet nach eigenen Angaben rund 35.000 an- und abreisende Passagiere pro Tag. Pro Woche könnten es erstmals wieder mehr als 200.000 Flugreisende sein, hieß es. Das seien mehr als 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus im Jahr 2019.

Die Deutsche Bahn lässt rund um Ostern deutschlandweit 50 zusätzliche Züge fahren. "Wir haben eine erheblich stärkere Nachfrage als im letzten Jahr zu dieser Zeit", hatte DB-Fernverkehrschef Michael Peterson Ende März erklärt. Besonders für Reisen am Gründonnerstag und Ostermontag empfiehlt die Bahn, Sitzplätze zu reservieren.