Hamburg

Sohn soll Vater in Hamburg mit Küchenmesser verletzt haben

10.04.2022, 11:33 Uhr | dpa

Bei einem Streit soll ein 34 Jahre alter Mann seinen 53 Jahre alten Vater in Hamburg mit einem Messer verletzt haben. Die beiden waren am Samstagabend in einer Wohnung im Stadtteil St. Georg in Streit geraten, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Daraufhin soll der Sohn zu einem Küchenmesser gegriffen und seinen Vater damit verletzt haben. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt, wie der Sprecher weiter sagte. Die genauen Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Vorfall berichtet.