Mitgliedschaft in syrischer Terrormiliz: Urteil erwartet

12.04.2022, 02:40 Uhr | dpa

Im Hamburger Prozess gegen einen 27-jährigen Syrer wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland wird am Dienstag (9.30 Uhr) das Urteil erwartet. Zuvor sollen die Generalstaatsanwaltschaft und die Verteidigung ihre Plädoyers vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht halten. Die Anklage wirft dem zuletzt in Rostock wohnhaften Mann vor, im Jahr 2015 Kämpfer der islamistischen Miliz Ahrar al-Sham gewesen zu sein. Die Miliz habe gegen die syrische Regierung gekämpft und dabei Bombenanschläge, Morde und Gräueltaten an unbeteiligten Zivilisten verübt, hieß es.

Der Angeklagte soll verschiedene Kriegswaffen besessen und sich an der Belagerung zweier schiitischer Dörfer in der nordwestsyrischen Provinz Idlib beteiligt haben. Er soll auch an einem Propaganda-Video mitgewirkt haben. Im Februar 2016 war der Syrer nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Deutschland eingereist und hatte einen Asylantrag gestellt.