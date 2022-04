Hamburg

Ideen für Produkte "Made in Hamburg" gesucht

12.04.2022, 14:47 Uhr | dpa

Im Rahmen der Fab-City-Initiative sucht Hamburg über einen Wettbewerb Ideen für Produkte "Made in Hamburg". Ziel der Fab City sei es, in Anlehnung an das Prinzip der Kreislaufwirtschaft möglichst viele Produkte wieder lokal in der Hansestadt herzustellen, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag bei der Vorstellung des Ideenwettbewerbs "Maker Challenge" im Rathaus.

Dazu stünden sogenannte Fab Labs bereit, die mit einfach zu bedienenden digitalen Produktionsmaschinen wie 3D-Druckern und Fräsen sowie entsprechender Entwicklungssoftware ausgestattet seien und in denen nahezu alles selbst hergestellt werden könne. "In der Fab City Hamburg haben wir Labs, Maschinen und jede Menge Know-how. Was uns zum Durchbruch der Fab-City-Idee jedoch fehlt, sind die richtigen Produkte - und diese wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern identifizieren, entwickeln und bauen", sagte Projektkoordinator Manuel Moritz von der Helmut-Schmidt-Universität.

Bis zum 15. Mai könnten Interessierte ihre Vorschläge einreichen. Eine Skizze, ein Foto oder eine Konzeptzeichnung sowie eine kurze Beschreibung der Idee genügten. Angesprochen seien Einzelpersonen oder Gruppen - vom Schüler bis zum Ruheständler. Als Hauptgewinn winke die Realisierung des Projekts und die Herstellung eines Prototypen.