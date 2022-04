Hamburg

Lotto Hamburg warnt vor betrügerischen Mahnschreiben

14.04.2022, 12:20 Uhr | dpa

Lotto Hamburg warnt vor betrügerischen Mahnschreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei aus München. Polizei und Verbraucherzentrale weisen bundesweit auf gefälschte Mahnungen einer Kanzlei "Schmidt & Kollegen" oder "KS Anwaltssozietät" hin, wie Lotto Hamburg am Donnerstag mitteilte. Auch im Hamburger Raum seien nun derartige Schreiben aufgetaucht. Die Empfänger würden aufgefordert, rund 290 Euro per Lastschrift-Verfahren zu zahlen, weil sie sich telefonisch bei "Euro Jackpot-6/49" angemeldet hätten. Ein Produkt mit einem solchen Namen gebe es überhaupt nicht, teilte Lotto weiter mit.

Dazu sollen die Angeschriebenen den Angaben zufolge Bankverbindungen angeben. Zudem würden sie aufgefordert, bei der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH" ihren Vertrag per Fax zu kündigen. "Geben Sie keine persönlichen Daten an und füllen Sie das Formular nicht aus", warnte Lotto Hamburg. "Informieren Sie die Polizei und Verbraucherschutzzentrale, da diese Schreiben von betrügerischen Banden stammen, um an wertvolle Bankverbindungsdaten zu kommen und Konten leer räumen zu können."