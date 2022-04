Offenbar betrunken

Mann wird von fünf S-Bahnen überrollt

16.04.2022, 16:54 Uhr | t-online, fas

An einem Hamburger Bahnhof ist ein Mann von mehreren S-Bahnen überrollt worden, nachdem er ins Gleisbett gestürzt war. Wie durch ein Wunder überlebte er den Unfall.

Unfassbares Unglück am S-Bahnhof in Hamburg-Bergedorf: In der Nacht ist dort ein Mann vom Bahnsteig ins Gleisbett gefallen und von fünf S-Bahnen überfahren worden. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte vorherige Medienberichte über den Vorfall.

Gegen 0.15 Uhr sei der noch nicht identifizierte Mann gestürzt und im Gleisbereich liegen geblieben. "Wenn man sich Videoaufnahmen anschaut, könnte der Eindruck entstehen, dass die Person möglicherweise alkoholisiert war", so der Polizeisprecher. Im Laufe der nächsten drei Stunden sei der Mann dann von fünf S-Bahnen überrollt worden, so der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Erst um 3.15 Uhr habe der Triebwagenführer einer S-Bahn den Schwerstverletzten entdeckt. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in ein Hamburger Krankenhaus.